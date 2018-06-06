Профессиональный праздник: журналисты – о тонкостях профессии

Ненормированный рабочий день, постоянное пребывание в гуще событий и ежедневное общение с совершенно разными людьми. Мы опросили журналистов Фактов ICTV об их рабочих буднях и собрали самые интересные ответы.
На наши вопросы отвечали журналисты Фактов ICTV из разных уголков Украины. Кто-то из них уже не первый год в профессии. Другие – только недавно начали свой телевизионный путь. Тем не менее, им есть чем поделиться со своими зрителями.
Назар Бурхан, корреспондент из Одессы
- Люблю свою профессию за: То, что благодаря ней я каждый день общаюсь с десятками новых людей, за багаж знаний, которые получаю во время каждой съемки и за опыт, который постоянно растет.
- Мое наиболее неожиданное открытие в журналистике: Сначала я не ожидал, что будет так тяжело создавать новости, однако со временем научился.
- Мой самый длинный рабочий день продолжался: с 6 утра и до 22:30. За это время у меня было 2 съемки, примерно по 5 и 4 часа.
- Съемка, которую я никогда не забуду: Их несколько. Первая – это сюжет о детях, которые победили в мировом турнире по диско. Все герои – дети до 15 лет. Некоторые по несколько раз плакали, нервничали, но нам все-таки удалось снять сюжет. Обычный бантик занял у меня больше 3-х часов. Вторая – сюжет о метадоновой зависимости. Казалось бы, тема не такая уж и сложная, но возникли трудности с поиском героя. Нашли. Его история поразила настолько, что я сюжет переписывал несколько раз, постоянно меняя синхроны. Третья – это хроника событий 2 мая, которые состоялись в Одессе в 2014 году. Тяжело вспоминать и писать о тех событиях, свидетелем и участником которых был сам.
- Наиболее неожиданное открытие в профессии: Меня удивил мой профессиональный рост и способность найти общий язык с каким-либо человеком.
- Как профессия повлияла на мою повседневную жизнь: В свободное от работы время я не смотрю и не читаю новостей. Стал более раскованный, отношусь к некоторым ситуациям гораздо проще.
- Что бы хотели передать своим героям или зрителям: Мой будущий герой, что бы в твоей жизни не случилось, всегда оставайся человеком и не нарушай законы Украины.
Татьяна Доцяк, корреспондент из Харькова
- Люблю свою профессию за: То, что постоянно держит в тонусе, требует развиваться. Я каждый день вижу результат своей деятельности.
- Мое наиболее неожиданное открытие в журналистике: есть белое, есть черное, а есть еще десятки цветов, которыми оправдывают самые страшные вещи. Но истина одна, и ее реально заполучить, если “долбить эту скалу”.
- Мой самый длинный рабочий день продолжался: почти сутки. Это было 18 октября 2017 года, утреннее прямое включение из военного городка в Балаклее ( в октябре прошлого года город пострадал от взрывов военного арсенала, – ред.), сюжеты для следующих эфиров, изнурительная дорога домой. И только вернулись, как вдруг вечером случается ужасная авария, которая унесла жизни 6 человек и еще 6 пострадали (речь идет об аварии в центре Харькова, когда Lexus въехал в людей на остановке, – ред.). Мы работали всю ночь, готовили материал к утреннему эфиру, только 2 часа сна, и снова за работу.
- Съемка, которую я никогда не забуду: Это была история о людях, которые никогда не опускают руки. Дмитрий Медведь получил тяжелое ранение под Счастьем в марте 2015. Пуля пробила позвоночник, задела спинной мозг, половину тела человек не чувствовал. И вопреки прогнозам врачей, что он не сможет даже сидеть, Дмитрий встал и пусть с помощью приборов, сделал первые шаги. Я вспоминаю это, когда кажется, что изменить что-то невозможно, и рассказываю об этом своему сыну, чтобы он понял, что показаться или нет – зависит только от тебя.
- Наиболее неожиданное открытие в профессии: Я думала, что в нашей стране четвертая власть – это слишком лирично и оптимистично, но иногда достаточно лишь обнародовать некоторые факты.
- Как профессия повлияла на мою повседневную жизнь: Я всегда на работе: иду в кинотеатр и проверяю, разблокировали в кафе пожарный выход после моего репортажа или нет; фиксирую ямы на трассе, сосульки на крыше, на каком авто приехал чиновник. Я готова сорваться на съемку в полночь и мне снится моя работа. Это очень утомительно, но без этого я – не я.
- Что бы хотели передать своим героям или зрителям: Чаще всего, что я слышу каждый день: как вас вызвать, только мы не будем говорить на камеру… Но никто не будет помогать человеку, если он не хочет помочь себе сам. Надо не бояться говорить – это первое условие для изменений.
Людмила Цимбалюк, корреспондент из Винницы
- Люблю свою профессию за: Незаурядность. Новые знания, открытия. И возможность помочь людям, которым уже кроме журналистов никто не берется помогать.
- Мое наиболее неожиданное открытие в журналистике: Это работа, тяжелая, ежедневная работа, а не романтика. И лени в журналистике не место. А еще ты должен отвечать за каждое слово. А еще – сама профессия. Я ее до сих пор открываю и учусь. Это как раз та работа, которая дает возможность развиваться.
- Мой самый длинный рабочий день продолжался: Это съемка взрывов на Калиновском арсенале боеприпасов. Точно не скажу, сколько часов мы провели на съемках, но то, что это было от ночи и до ночи – это точно.
- Съемка, которую я никогда не забуду: Их очень много. Но первое что вспомнила: это наводнение в Могилев-Подольском, в Ямпольском районе в 2008 году. Тогда вода оставила людей без крова. Человек не мог справиться со стихией. Это было страшное и поразительное зрелище.
- Как профессия повлияла на мою повседневную жизнь: Это очень просто. Она перестала быть повседневной. Ты постоянно в движении, в жизни…
- Что бы хотели передать своим героям или зрителям: не сдаваться.
Екатерина Курбатова, корреспондет из Луцка
- Люблю свою профессию за: То, что каждый день разный, за возможность узнавать что-то новое, путешествовать, знакомиться с прекрасными людьми. А еще за возможность познавать другие профессии, ведь во время съемок журналист должен пытаться понять все тонкости различных тем. За опыт, даже если он не слишком приятный. За возможность рассказать зрителям о других людях, их достижениях, геройских поступках. За возможность помочь тем, кто этого действительно ждет и пытается достичь сам.
- Мое наиболее неожиданное открытие в журналистике: Возможно, это я сама, как журналист. Ведь диплом у меня переводчика английского и немецкого языков. Но жизнь так сложилась – уже 10 лет работаю журналистом. И каждый день – это совершенствование и обучение.
- Мой самый длинный рабочий день продолжался: 22 часа.
- Съемка, которую я никогда не забуду: Я помню каждую свою съемку. Люблю рисковать, чтобы был результат, чтобы наглядно показать все, о чем рассказываю зрителю. Одна из таких – съемки сюжета о незаконной добыче янтаря на Полесье – когда мы ночью вместе с коллегой подкрадывались к нелегальному месту добычи. Такого адреналина мы, вероятно, не чувствовали ни разу за 8 лет совместной работы, ведь понимали – если поймают – весь отснятый материал заберут! Но нам повезло.
- Как профессия повлияла на мою повседневную жизнь: Влияние огромное – ведь везде видишь тему для сюжета и иногда это мешает расслабиться. В транспорте, в магазине, на разбитых дорогах, в больницах – когда я обычный житель своего города, области, без микрофона. Впечатления часто различаются.
- Чтобы хотели передать своим героям или зрителям: Побольше смотреть хороших новостей, не включать их, только чтобы посмотреть, кого убили или съели. А еще, по опыту, учиться или, по крайней мере, пробовать решать трудности и проблемы сначала самим. Если же не получается, дальше дело за нами. Главный месседж – журналисты не решают чьих-то проблем, а лишь рассказывают о них, чтобы каждый причастный делал свое дело. Правда очень приятно – когда твоя работа дает результат.
Ирина Цимбал, корреспондент из Черкасс
- Люблю свою профессию за: возможность открывать широкие горизонты, знакомиться с невероятными людьми, за возможность помогать людям.
- Мое наиболее неожиданное открытие в журналистике: не было. Хотелось учиться и знать все тонкости профессии.
- Мой самый длинный рабочий день продолжался: вечер и ночь, которые были просто бесконечными во время зимних событий 2014-го. Когда штурмовали облгосадминистрацию, избили коллегу и мы разрывались буквально между снимать и помогать ему. Это была ужасная и самая длинная съемка. Потому что никто не верил, что это реальность.
- Съемка, которую я никогда не забуду: Какую-то одну выделить сложно. Когда только начала работать, незабываемой была первая съемка за границей. Впоследствии поражали люди. Есть и такие, с которыми после съемок стали на многие годы добрыми друзьями. В памяти остаются какие-то поступки людей, предприятия, на которые, если бы ты не был журналистом, не попал бы никогда.
- Как профессия повлияла на мою повседневную жизнь: Без этой профессии сейчас не представляю своей жизни. Здесь почти каждый день что-то новое, интересное, загадочное. Не представляю уже, как бы работала где-то от звонка до звонка, с 8:00 до 17.00. Круто, когда среди друзей и знакомых совершенно разные люди, которых бы, возможно, в другой профессии никогда и не встретила. Хотя иногда и устаешь от профессии, но усталость как рукой снимает очередная съемка шикарного человека, который за полчаса может перевернуть твой мир.
- Что бы хотели передать своим героям или зрителям: Пожелать героям хотелось бы никогда не опускать рук, думать, анализировать, действовать и не стесняться заявлять о своих достижениях, таланты, хорошие дела. Чтобы вместе с нами творить мир, в котором нам бы хотелось жить.
Ответы собрала Яна Семенюк