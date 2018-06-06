Профессиональный праздник: журналисты – о тонкостях профессии

Мое наиболее неожиданное открытие в журналистике: Возможно, это я сама, как журналист. Ведь диплом у меня переводчика английского и немецкого языков. Но жизнь так сложилась – уже 10 лет работаю журналистом. И каждый день – это совершенствование и обучение.