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Путин не остановится: Турчинов о планах Кремля в Украине

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Донбасс с запрещенного тяжелого вооружения. А это свидетельствует о том, что Путин не собирается прекращать войну.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев (СКУ) Евгением Чолием, передает пресс-служба ведомства.

– Все факты свидетельствуют, что Путин не собирается прекращать агрессию. Его цель – дестабилизировать ситуацию в Украине, истощить нашу страну, сломать способность к сопротивлению, а также усилить свое влияние на Европу, раскалывая единство европейских стран, – подчеркнул он.

По его словам, очень важно доносить информацию об изменениях в Украине, потому что “это развенчивает информационную пропаганду РФ, которая является элементом гибридной войны и ведется не только против нашего государства, но и против всех цивилизованных стран мира”.

– В этом вопросе очень важна помощь диаспоры – доносить правду о российской агрессии, о РФ как государстве-террористе, которое понимает только язык силы, – считает секретарь СНБО.

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Кстати, в Ростовской области РФ возле границы с Украиной зафиксировали новую колонну военной техники. В сети появилось видео.

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