Совбез ООН принял заявление по Украине: ключевые моменты

Совет безопасности ООН впервые с января 2017 года принял заявление по Украине, в котором выражается озабоченность ухудшением ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

– По итогам заседание 29 мая Совет Безопасности ООН принял заявление председателя по ситуации в Украине, в котором выражается поддержка территориальной целостности Украины, осуждается нарушение режима прекращения огня и содержится призыв к выводу тяжелого вооружения, – говорится в сообщении.

Ранее текст документа опубликовало агентство Associated Press.

Резюлюция была согласована всеми 15 членами Совбеза ООН. Она осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе, применение запрещенного Минского договоренностями вооружения, повлекшее смерти среди гражданского населения.

Кроме того, Совбез в резолюции выразил поддержку ОБСЕ и гуманитарным организациям ООН на Донбассе.

Смотрите: Заседание Совбез ООН: цели и планы касательно Донбасса

Недавно постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что для завершения конфликта на Донбассе не хватает только готовности России прекратить поддержку боевиков.