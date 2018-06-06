Режиссер Кантер снял самоубийство на видео – СМИ

Режиссер Леонид Кантер записал самоубийство на видео.

Известный режиссер Леонид Кантер снял свою смерть на видео. Запись подтверждает, что он совершил самоубийство, сообщает Украинская Правда, ссылаясь на представителя Нацполиции Ярослава Тракало.

По словам Тракало, режиссер застрелился в емкости резервуара для воды.

– Весь процесс снимал на видео, которое изъяла полиция. Оно приобщено к материалам уголовного производства… Поскольку есть видео, есть оружие, которое отправлено на экспертизу, то предварительное заключение судмедэксперта указывает на то, что человек решил таким образом уйти из жизни, – рассказал представитель Нацполиции.

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К слову, прощание с режиссером Леонидом Кантером состоится во время кинофестиваля Сарай, запланированного 29 июня – 1 июля на художественном хуторе Обирок в Черниговской области.