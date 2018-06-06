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Что остановит Путина в Украине – в России дали прогноз

Санкции Запада остановят президента России Владимира Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом в интервью Апострофу высказался российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

– Что касается Путина, то я не думаю, что он готов к крупномасштабному вторжению в Украину, потому что за этим будет резкое ужесточение санкций против него. Тем более, что заигрывание Европы не имеют особого значения.

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Серьезные вопросы для российской экономики и персонально для российской клептократии – это отношение США и американские санкции. И могу доложить из Вашингтона, что на американском фронте ничего не изменилось, – подчеркнул Пионтковский.

Напомним, в Минобороны заявляли, что РФ строит группировку, которое можно использовать для начала открытой агрессии против Украины.

 

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