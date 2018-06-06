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Отмена депутатской неприкосновенности – КСУ дал добро

Конституционный суд одобрил законопроект №6773, которым предлагается ограничить неприкосновенность народных депутатов.

Отмена депутатской неприкосновенности соответствует Конституции Украины, сообщает УНИАН.

Читайте: Возможные сроки создания Антикоррупционного суда

Соответствующее решение принято большинством голосов на закрытом заседании.

Ранее Факты ICTV писали, что если Верховная Рада не поддержит закон о Высшем антикоррупционном суде, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подаст в отставку.

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