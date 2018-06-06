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“Список 47”. СБУ подтвердила фамилии вероятных жертв – СМИ

Фамилии журналистов из “списка 47”, опубликованного СМИ, совпадают с выявленными в результате спецоперации СБУ по делу об “убийстве” Аркадия Бабченко.

СБУ

Пресс-центр СБУ подтвердил журналистам, что в опубликованном СМИ “расстрельном списке” журналистов и блогеров указаны те же фамилии, что и в списке, обнаруженном в ходе спецоперации СБУ, сообщает УНИАН.

Напомним, 5 июня в СМИ появился список, в котором указаны фамилии 47 украинских журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от рук киллеров.

Из-за публикации в СМИ фамилий потенциальных жертв террористических актов СБУ открыла уголовное производство.

Напомним, имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 человек, которые могли стать следующими жертвами террористов.

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