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Тарифы на свет в Украине – когда ждать повышения

В ближайшее время не будет рассматриваться вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом заявила на брифинге глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, передает Интерфакс-Украина.

– В краткосрочной перспективе такой вопрос некритичный. Было бы неправильно его рассматривать, не разобравшись досконально, – сказала она.

По ее словам, новому составу НКРЭКУ понадобится некоторое время на изучение обстановки, прежде чем он сможет решать сложные и дискуссионные вопросы.

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Ранее Минэкономразвития в прогнозе на 2018-2021 годы заложило рост тарифов на коммунальные услуги – газ, горячую воду, отопление и электроэнергию – в течение следующих трех лет.

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