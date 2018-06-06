Туалет за миллион: все о махинациях Укрзализныци

В Укрзализныце говорят от пассажирских перевозок одни убытки.

Поездки некоторыми украинскими электричками как лотерея. Влезешь или не влезешь – это уж как повезет.

Обычная картина для большинства украинских электричек – нет чем дышать, поломанные окна, которые не открываются, и временами такие же двери.

Даже в летнюю жару там включают отопление, украинское ноу-хау: таким образом, машинисты охлаждают дизель.

В поездах дальнего следования условия не лучше. Пассажирский поезд Львов – Рахов.

На полпути мусорники уже переполнены. Зато в туалете все еще есть мыло, бумага и вода.

За комфорт платят больше, тарифы подняли на 12%. А еще плюс 6 грн – так называемый летний коэффициент.

Проще говоря, за деньги от повышения стоимости билетов покупать новые вагоны никто не будет. Они просто частично покроют убытки.

В плацкартных вагонах кондиционеры не предусмотрены, и даже билет в СВ не гарантирует прохлады. Если участок дороги не электрифицирован.

В Укрзализныце говорят от пассажирских перевозок одни убытки. За прошлый год 35 млрд гривен, спасают компанию только грузовые перевозки.

Но правда ли убытки? Или просто неэффективное использование денег? Эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов убежден: железнодорожники транжирят деньги на вещи, которые вообще не касаются пассажиров. На санатории, больницы и другие социальные проекты идет десятая часть заработанных денег.

Укрзализныця – это страна в стране. Со своими правилами и льготами, которые оплачиваем мы с вами.

Электричка и электричка, вроде, ничего необычного. Но это только на первый взгляд. Если же покопаться в бумагах, оказывается, на нее оформлен патент. Точнее, на кольцевое движение. По принципу, что это ноу-хау.

Смотрите: Работа в метро: что делает и где спит машинист

И сделал это не какой-нибудь ученый, а ловкий экс-начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

Столица ему платит четверть миллиона гривен ежегодно. А по сути, все киевляне из собственных налогов.

В отношении бывшего начальника Юго-Западной железной дороги уже возбуждено не одно уголовное дело. Но дальше этого не пошло.

Национальное антикоррупционное бюро расследует более двух десятков производств против железнодорожных чиновников.

Больше всего денег традиционно разворовывают при тендерных закупках. Вот за 2 туалета для вагона Укрзализныця платит целый миллион гривен.

И это не весь шик, который позволяет Укрзализныця, за деньги, которые мы платим за билеты. Вот начальникам Донецкой железной дороги обычного автомобиля оказалось мало. Они приобрели микроавтобус престижной марки с люксовой комплектацией. И потратили на это 25 млн гривен.

А если еще вспомнить зарплаты главных железнодорожников страны, то возникает вопрос – правда ли Укрзализныця такая бедная?

Железнодорожники уже предупредили, нынешнее подорожание билетов не последнее в этом году. В октябре ожидаем новое повышение снова на 12%.

К слову, государственная компания Укрзализныця с 30 мая повысила тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки на 12%.