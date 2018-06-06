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В Украине выбрали новую главу Нацкомиссии по энергетике

Главой Национальной комиссии Украины, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрали Оксана Кривенко.

Оксана Кривенко стала первой женщиной во главе Национальной комиссии Украины, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующее решение члены комиссии приняли на закрытом заседании в Киеве 6 июня.

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К слову, Кривенко родилась в 1974 году в Луганской области. В 1996 году окончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности Экономика предприятия.

В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности Нефтегазопроводы и нефтегазохранилища. По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 года была назначена на должность члена НКРЭКУ.

До этого назначения работала в Нацкомиссии на должности заместителя директора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 30 мая уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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