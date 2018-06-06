В Украину идет похолодание (КАРТА)

В ночь на 7 июня в Украине похолодает до +7 +12 градусов.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, до +7 +12 будет в большинстве областей, на юге +10 +15.

– Днем в четверг также воздух будет свежим, +19 +24 градуса, только Закарпатье прогреется до +24 +27 градусов. Осадки – вряд ли, мы уже находимся в тылу фронта, – прогнозирует она.

Только на Закарпатье возможны небольшие дожди.

– В Киеве любители прохлады и свежести могут начинать ритуальные танцы радости – ночью +9 +11 градусов, завтра днем ​​около +20 градусов, с небольшими колебаниями. Сухо в столице. В дальнейшем потеплеет, вероятность дождя в Киеве ожидается 9-10 июня, – обещает Диденко.

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Напомним, ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.