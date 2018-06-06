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Увольнение Данилюка: госдолг Украины упал в цене

Украинские облигации, номинированные в долларах, подешевели на Лондонской фондовой бирже после сообщений об увольнении министра финансов Александра Данилюка.

Долар

Об этом сообщает Reuters.

Стоимость гособлигаций со сроком погашения в 2026 году и 2027 году снизилась более чем на 0,7 цента.

Краткосрочные бонды потеряли в цене около 0,2 цента.

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Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

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