$200 тысяч, пистолет и договор – что нашли в Вышинского

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в банковской ячейке руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского договор с российским пропагандистским СМИ, пистолет и $200 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Так, в ходе досудебного следствия правоохранители обнаружили в банковской ячейке руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского более $200 000, предмет, похожий на пистолет Браунинг 1906, и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА Россия Сегодня на руководство представительством на территории Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, следствие имеет доказательства выполнения РИА Новости-Украина хорошо проплаченных антиукраинских атак и участия граждан Украины в этой дезинформационной войне.