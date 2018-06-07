Американский ПЕН-клуб требует освободить Сенцова

Американский ПЕН-клуб обратился к президенту РФ Владимиру Путину и требует освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Американский ПЕН-клуб обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, сообщается на сайте организации.

– Поскольку Россия готовится к проведению чемпионата мира в ближайшие недели, внимание мира будет приковано к стране… В духе этого объединяющего глобального события мы призываем вас воспользоваться возможностью, чтобы сделать мощное заявление, немедленно и безоговорочно освободив Олега Сенцова. От этого зависит его жизнь, – гласит письмо.

Под ним поставили свои подписи 48 человек, среди которых писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм, актер Патрик Стюарт.

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К слову, Украина готова передать России 23 человека для освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.