Антикоррупционный суд в Украине – реакция МВФ

В МВФ пообещали детально изучить закон об антикоррупционном суде и дать ему оценку, а Венецианская комиссия поздравила Украину с принятием закона.

Сегодня, 7 июня, Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде, в котором, по утверждению украинской власти учли требования Венецианской комиссии и Международного валютного фонда.

– С большим удовольствием – даже скажу, что с большой радостью я узнал об одобрении Верховной Радой закона о Высшем антикоррупционном суде, – говорится в заявлении президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Принятие закона он назвал важным шагом для Украины, граждане которой долго страдают от коррупции.

Кроме этого, руководитель Венецианской комиссии призвал как можно скорее создать антикоррупционный суд.

А вот МВФ высказался относительно принятого закона сдержаннее. Фонд не спешит приветствовать Киев и пообещал тщательно изучить документ.

– Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ, – говорится в заявлении постоянного представителя фонда в Украине Йоста Люнгмана.

Напомним, как работает Антикоррупционный суд в других странах.

Фото: Пресс-служба президента Украины