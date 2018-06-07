Антикоррупционный суд: все что нужно знать о законе

В четверг, 7 июня, Верховная Рада поддержала создание Антикоррупционного суда в Украине. Факты ICTV выяснили, почему он важен и собрали самые важные факты о законе.

7 июня депутаты Верховной Рады проголосовали за президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

Документ во втором чтении поддержали 315 народных депутатов, против – 25.

Почему закон об Антикоррупционном суде важен?

Создание Антикоррупционного суда является требованием к Украине со стороны западных партнеров и Международного валютного фонда, в частности для получения следующих траншей кредитов и финансовой помощи.

Западные партнеры Украины неоднократно требовали создать отдельный судебный орган, который будет рассматривать коррупционные дела, которые расследует НАБУ.

Работа Антикоррупционного суда

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, в которых предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января – это 881 тыс. грн).

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Он будет судом первой и апелляционной инстанции.

Судьям предоставят круглосуточную охрану, а также достойную зарплату (на уровне $7 тыс. в месяц), чтобы предостеречь их от коррумпированности.

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Кто может быть судьей?

Проект закона предусматривает, что судей Антикоррупционного суда будут выбирать на открытом конкурсе.

Судьей может быть кандидат не моложе 35 лет с большим опытом работы в юридической сфере.

Кандидат должен соответствовать нескольким критериям: стаж работы судьей не менее 5 лет или ученая степень в области права и стаж работы в сфере права не менее 7 лет, или адвокатский опыт не менее 7 лет.

Запреты для судей-кандидатов

Кандидатам на должность судьи запрещено 10 лет перед назначением работать в органах прокуратуры, МВД, полиции, СБУ, таможни, НАБУ и ряда других государственных структур.

Кроме того, последние 5 лет кандидат не должен входить в руководство партии, занимать политические должности или иметь представительский мандат (депутата).

К конкурсу также не допускаются осужденные за коррупцию.

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Как будут выбирать судей

Конкурсный отбор в Антикоррупционный суд будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей.

Также для общественного и международного контроля отбора создается Общественный совет международных экспертов.

Этот совет будет проверять кандидатов по их коррупционному прошлому, доброчестности и международному опыту. Его будут формировать из кандидатов, представленных организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Общественный совет может давать негативные выводы, которые сделают невозможным дальнейшее прохождение кандидата.

Однако Высшая квалификационная комиссия судей может преодолевать решения международных экспертов большинством в 11 голосов из 16-ти.

История создания Антикоррупционного суда

Президентский законопроект об Антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде в декабре 2017 года.

Европейский Союз раскритиковал законопроект, ссылаясь на то, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

В Международном валютном фонде также раскритиковали документ, отметив, что отдельные его положения несовместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ.

В то же время в Администрации Президента ответили на критику, отметив, что законопроект разработан в соответствии с Конституцией Украины и рекомендациями Венецианской комиссии.

Всемирный банк также выдвинул ряд требований и предупредил Украину, что законопроект об Антикоррупционном суде стоит провести в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Президент Петр Порошенко заявил, что закон об Антикоррупционном суде необходимо принять до конца текущей сессии парламента.

1 марта Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде.

По состоянию на 21 мая на совещании по Антикоррупционному суду удалось согласовать 13 из 14-ти спорных позиций, которые были требованиями Венецианской комиссии. В то же время согласовать полномочия Общественного совета международных экспертов не удалось.

К слову, Факты ICTV следили за принятием законопроекта об Антикорупционном суде онлайн.