Чем кормят депутатов в столовой КГГА – меню и цены

В сети появились цены и меню столовой мэрии Киева, где обедают депутаты Киевсовета и работники соседних офисов.

Минимальная стоимость комплексного обеда – суп, каша с сосисками, салат и компот – в столовой мэрии Киева (ул. Крещатик, 36) составляет 70 грн, сообщает Вечерний Киев.

Помещение столовой, где обедают депутаты Киевсовета и работники соседних офисов, разделено на два зала. В первом – кофейня, а во втором подают комплексные обеды.

Цены блюд очень демократичные: куриный суп с вермишелью стоит 16 грн, молочные сосиски – 11 грн, баварские колбаски – 30 грн, отбивная из индейки – 36 грн, фирменное куриное филе – 42 грн.

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На гарнир подают перловку с грибами – 14 грн, картофель – 27 грн, плов – 29 грн.

Салат из капусты и сыра стоит 21 грн. Из напитков предлагают компот или узвар – 8 грн, а также морс – 10 грн.











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Фото: Вечерний Киев