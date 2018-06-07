Деоккупация Донбасса не будет военной операцией – Аваков

Возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, скорее всего, будет полицейской, а не военной операцией.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время Национального экспертного форума.

– Это (Возвращение Донбасса. – Ред.), вероятнее всего, будет полицейская операция без применения военных сил, – пояснил он.

По словам Авакова, операция будет содержать несколько компонентов, в частности, коммуникационный и информационный.

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Вместе с тем, министр добавил, что процесс деоккупации Донбасса требует также принятия закона Об амнистии.

– Необходимо принять законопроект, в рамках которого ни одна амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал и расстреливал.

Также ни одна амнистия не может коснуться тех, кто принимал участие в кражах и уголовных преступлениях против мирных граждан и военных, – отметил Аваков.

Ранее стало известно, что Россия изменила тактику ведения войны на Донбассе.