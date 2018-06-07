Депутаты инициируют продление льготных акцизов для импортных б/у авто еще на 2 года

Верховная Рада к концу текущего года может принять закон, устанавливающий, в том числе, правила ввоза подержанных автомобилей.

Верховная Рада к концу текущего года может принять закон, устанавливающий, в том числе, правила ввоза подержанных автомобилей (и легализации авто на иностранных номерах), но параллельно ряд депутатов инициирует продление закона о ввозе подержанных автомобилей по сниженным ставкам акциза, действующего до конца этого года, сообщил народный депутат Роберт Горват.

– Автомобильный рынок Украины остро нуждается в урегулировании. На сегодня уже есть два варианта решения проблемы, под которые попадут и евробляхи. Первый – от парламентского комитета, второй – мой. Думаю, законопроект комитета будет зарегистрирован в ВР через два-три недели. Если же – в чем я сомневаюсь – он принят не будет, то есть еще мой законопроект, который преследует те же цели и предполагает, в частности, налог на старость, т.е. дифференцированный акциз в зависимости от возраста автомобиля, – сообщил Р. Горват на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина в среду.

В то же время, по его словам, на крайний случай депутаты проговаривают и вариант продления закона о ввозе авто по сниженным ставкам акциза, одним из инициаторов которого является Р. Горват.

Согласно приведенным им данным, с 1 августа 2016 года (начало действия закона) к началу 2018 года в Украину ввезено более 80 тыс. подержанных автомобилей. При этом только в 2017 году (полный год действия закона) в госбюджет от процедуры их растаможивания поступило 5,4 млрд грн.

– Думаю, закон можно продлить еще на пару лет, – считает Р. Горват.

Он напомнил, что ставки акцизного сбора были снижены от 2 до 28 раз, или до EUR0,2 максимум за 1 куб. см объема двигателя, в зависимости от вида автотранспорта. Таким образом, конечная цена авто ниже рыночной стоимости приблизительно на 40%.

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Как сообщалось, согласно принятым законом изменениям в Налоговый кодекс, физические и юридические лица с 1 августа 2016 года до 31 декабря 2018 года могут ввезти в Украину одно авто в год (выпущенное не ранее 2010 года), которое перепродать можно только через год. При этом сниженные ставки акциза не применяются к автомобилям, которые имеют происхождение или ввозятся из страны-агрессора (или оккупанта).

– Стоит ли закрывать бизнес, который приносит ежегодное пополнение бюджета не менее чем на $200 млн, к тому же это абсолютно белый бизнес, так как все ввозимые по льготному закону машины проходят официальную растаможку и получают украинскую регистрацию, – отметила заместитель генерального директора компании Евротерминал Елена Гиряева.

Она сообщила, что на сайте президента Украины Петра Порошенко компания зарегистрировала электронную петицию с предложением закрепить льготные ставки ввоза б/у авто на постоянной основе, которая уже собрала почти 14 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых.

Е. Гиряева подчеркнула, что ввозимые по этому закону авто соответствуют экологическим нормам не ниже Евро-5, тогда как в Украине средний возраст авто – 20 лет, они соответствуют стандарту Евро-0.

Отвечая на вопрос агентства о влиянии действующего закона на рынок новых легковых автомобилей, Р. Горват отметил, что, согласно статистике, вряд ли можно говорить о снижении продаж новых авто в связи с легальным ввозом подержанных.

– В 2015 года в Украину было ввезено 46,546 тыс. новых авто, поступления в бюджет составили 6,4 млрд грн, в 2016 году – 65,562 тыс. авто (поступления 12,4 млрд грн), а в 2017 году, когда закон уже работал в полную силу, – 82,3 тыс. авто (поступления 15,8 млрд грн). Т.е. никак этот закон не повлиял, а проблемой, скорее, является ввоз евроблях, которых уже завозят даже новые, – отметил народный депутат.

Как ранее отмечали эксперты рынка, значительный поток подержанного импорта начал вызывать сложности с реализацией автомобилей на внутреннем рынке. В частности, у ряда марок импорт свежих б/у авто уже преобладает над продажами бренда из существующего парка авто.

По данным ассоциации Укравтопром, первичные регистрации подержанных легковых автомобилей в январе-апреле 2018 года выросли на 85% по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 25,2 тыс. ед. При этом в апреле регистрации б/у выросли на 44% – до 6,5 тыс., новых – только на 5%, до 6,8 тыс.

К слову, комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики рассматривает новые ставки для растаможивания автомобилей на еврономерах.