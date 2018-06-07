В парламент проходят 8 партий во главе с Тимошенко и Порошенко – западные социологи

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав высшего законодательного органа Украины прошли бы восемь политических партий.
Наибольшее количество голосов получила бы партии Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко (16,2%), Блок Петра Порошенко Солидарность (9,6%), партия За життя Вадима Рабиновича (9,1%) и Радикальная партия Олега Ляшко (8 7%). Также шансы на попадание в украинский парламент имеют партия Гражданская позиция Анатолия Гриценко (8,1%), Оппозиционный блок Юрия Бойко (7,6%), Объединение Самопомощь Андрея Садового (5,3%) и партия Слуга народа Владимира Зеленского ( 5,1%). Об этом свидетельствуют результаты очередного социологического исследования, опубликованные изданием L’Europeenne de Bruxelle со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).
Отдельное исследование, проведенное для изучения электоральных настроений в восточных областях Украины (Харьковской области и частях Донецкой и Луганской областей) показали, что наиболее популярными политиками украинского востока является Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то они бы получили 16,2% и 11,4% соответственно. Среди других политиков наибольшую поддержку получила бы Юлия Тимошенко (8,0%), Петр Порошенко (6,1%) и Анатолий Гриценко (3,7%). Авторы исследования отмечают, что в этом опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.
Исследование антирейтинга украинских политических партий может свидетельствовать о “усталости украинских избирателей старыми политическими проектами и желанием видеть новые лица в украинской политике. Лидером по антирейтингу стал Оппозиционный блок (74% опрошенных заявили, что не проголосуют за эту партию), Блок Петра Порошенко Солидарность (70 %) и Батькивщина (69%).
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Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 14 по 25 мая 2018 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.
|Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори у Верховну Раду України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні)
|«Батьківщина» (Юлія Тимошенко)
|16,2
|Блок Петра Порошенка «Солідарність»
|9,6
|«За життя» (Вадим Рабинович)
|9,1
|Радикальна партія Олега Ляшка
|8,7
|«Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко)
|8,1
|«Опозиційний блок» (Юрій Бойко)
|7,6
|Об’єднання «Самопоміч» (Андрій Садовий)
|5,3
|«Слуга народу» (Володимир Зеленський)
|5,1
|Об’єднання правих партій («Національний корпус», «Свобода», «Правий сектор»)
|3,0
|Партія Святослава Вакарчука (потенційна)
|2,2
|Ukrainian union UKROP
|1,6
|Інша партія
|8,4
|Важко відповісти
|15,1
|Таблиця 2. Як би ви проголосували, якби вибори Президента України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, які вирішили брати участь у голосуванні)
|Вадим Рабинович
|16.2
|Юрій Бойко
|11.4
|Юлія Тимошенко
|8.0
|Петро Порошенко
|6.1
|Олег Ляшко
|4.0
|Анатолій Гриценко
|3.7
|Володимир Зеленський
|3.1
|Святослав Вакарчук
|1.4
|Інший
|21.4
|Важко відповісти
|24,7
|Таблиця 3. Антирейтинг найбільших українських партій (твердження «я ніколи не буду голосувати за цю партію», %, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні)
|«Опозиційний блок» (Юрій Бойко)
|74
|Блок Петра Порошенка «Солідарність»
|70
|«Батьківщина» (Юлія Тимошенко)
|69
|Радикальна партія Олега Ляшка
|58
|Об’єднання «Самопоміч» (Андрій Садовий)
|52
|Об’єднання правих партій («Національний корпус», «Свобода», «Правий сектор»)
|52
|«За життя» (Вадим Рабинович)
|44
|«Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко)
|39