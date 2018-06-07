В парламент проходят 8 партий во главе с Тимошенко и Порошенко – западные социологи

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, в новый состав высшего законодательного органа Украины прошли бы восемь политических партий.

Наибольшее количество голосов получила бы партии Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко (16,2%), Блок Петра Порошенко Солидарность (9,6%), партия За життя Вадима Рабиновича (9,1%) и Радикальная партия Олега Ляшко (8 7%). Также шансы на попадание в украинский парламент имеют партия Гражданская позиция Анатолия Гриценко (8,1%), Оппозиционный блок Юрия Бойко (7,6%), Объединение Самопомощь Андрея Садового (5,3%) и партия Слуга народа Владимира Зеленского ( 5,1%). Об этом свидетельствуют результаты очередного социологического исследования, опубликованные изданием L’Europeenne de Bruxelle со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

Отдельное исследование, проведенное для изучения электоральных настроений в восточных областях Украины (Харьковской области и частях Донецкой и Луганской областей) показали, что наиболее популярными политиками украинского востока является Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то они бы получили 16,2% и 11,4% соответственно. Среди других политиков наибольшую поддержку получила бы Юлия Тимошенко (8,0%), Петр Порошенко (6,1%) и Анатолий Гриценко (3,7%). Авторы исследования отмечают, что в этом опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Исследование антирейтинга украинских политических партий может свидетельствовать о “усталости украинских избирателей старыми политическими проектами и желанием видеть новые лица в украинской политике. Лидером по антирейтингу стал Оппозиционный блок (74% опрошенных заявили, что не проголосуют за эту партию), Блок Петра Порошенко Солидарность (70 %) и Батькивщина (69%).

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Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 14 по 25 мая 2018 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.

Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори у Верховну Раду України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні) «Батьківщина» (Юлія Тимошенко) 16,2 Блок Петра Порошенка «Солідарність» 9,6 «За життя» (Вадим Рабинович) 9,1 Радикальна партія Олега Ляшка 8,7 «Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко) 8,1 «Опозиційний блок» (Юрій Бойко) 7,6 Об’єднання «Самопоміч» (Андрій Садовий) 5,3 «Слуга народу» (Володимир Зеленський) 5,1 Об’єднання правих партій («Національний корпус», «Свобода», «Правий сектор») 3,0 Партія Святослава Вакарчука (потенційна) 2,2 Ukrainian union UKROP 1,6 Інша партія 8,4 Важко відповісти 15,1

Таблиця 2. Як би ви проголосували, якби вибори Президента України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, які вирішили брати участь у голосуванні) Вадим Рабинович 16.2 Юрій Бойко 11.4 Юлія Тимошенко 8.0 Петро Порошенко 6.1 Олег Ляшко 4.0 Анатолій Гриценко 3.7 Володимир Зеленський 3.1 Святослав Вакарчук 1.4 Інший 21.4 Важко відповісти 24,7