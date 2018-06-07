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Сутки на Донбассе: двое военных погибли

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Війна на Донбасі

В результате 25 вражеских обстрелов погибли 2 военнослужащих, 2 получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

2 раза российско-оккупационные войска применяли минометы.

– Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино… Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ, – говорится в сообщении.

В течение ночи 7 июня оккупанты 5 раз открывали огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

Читайте: Миротворцы “выжмут” российских оккупантов с Донбасса – Порошенко

К слову, Служба безопасности Украины обнародовала очередные записи перехваченных разговоров между террористами на Донбассе за 2015 год.

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