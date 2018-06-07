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Кольченко прекратил голодовку и попросил прощения у Сенцова (ПИСЬМО)

Незаконно осужденный в РФ крымчанин Александр Кольченко прекратил голодовку в связи с ухудшением  состояния здоровья.

Кольченко

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Андрей Лепехин.

– С его слов, он очень ослаб, уже стал падать в обморок. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг. Сегодня его по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки, в тюремную больницу, – рассказал он.

Адвокат также выложил письмо Кольченко, в котором тот просит прощения у Олега Сенцова:

– Очень хочется надеяться, что я ошибаюсь в оценке ситуации вокруг Олега Сенцова. И надеюсь, он на меня не будет сердиться из-за того, что я так быстро сдался.

Напомним, Александр Кольченко, который отбывает срок в исправительной колонии в российском Копейске (Челябинская область), объявил голодовку 31 мая.

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В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима за якобы подготовку терактов в Крыму. Второй подсудимый – Александр Кольченко – получил наказание в виде 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

ФотоNikolay Shchur

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