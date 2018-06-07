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На заседании Киевсовета потасовка: выход заблокирован нацдружинниками

Сегодня сессия Киевсовета завершилась потасовкой. Причина – депутаты провалили голосование за создание Музея истории Киева на Почтовой площади.

Штовханина у Київраді

Об этом сообщает 44.ua.

Поводом для потасовки стала также незаконная застройка на улице Львовской.

– На сессию пришли как противники, так и защитники застройки. Никакие вопросы повестки дня приняты не были. Из-за отсутствия результата ситуация накалилась и перешла в потасовку, – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что представители Нацдружин заблокировали выход из Киевсовета и заняли места депутатов в зале. Фракция Солидарность покинула помещение через черный ход, в зале остались представители Свободы и Самопомощи.

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– Применение физической силы в отношении сотрудников секретариата Киевского городского совета и повреждение имущества и оборудования сессионного зала, которые имели место сегодня, делают невозможным проведение пленарного заседания, – сообщает пресс-служба Киевсовета.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Киевсовет не смог прекратить инвестиционный договор с застройщиком торгово-развлекательного центра и музея на Почтовой площади в Киеве. За соответствующее решение проголосовали только 56 депутатов.

Проект предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта Музей истории Киева, проведение археологических исследований ГП Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.

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На заседании Киевсовета потасовка: выход заблокирован нацдружинниками / 3 фотографии

Фото, видео 44.ua

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