На заседании Киевсовета потасовка: выход заблокирован нацдружинниками

Сегодня сессия Киевсовета завершилась потасовкой. Причина – депутаты провалили голосование за создание Музея истории Киева на Почтовой площади.
Об этом сообщает 44.ua.
Поводом для потасовки стала также незаконная застройка на улице Львовской.
– На сессию пришли как противники, так и защитники застройки. Никакие вопросы повестки дня приняты не были. Из-за отсутствия результата ситуация накалилась и перешла в потасовку, – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что представители Нацдружин заблокировали выход из Киевсовета и заняли места депутатов в зале. Фракция Солидарность покинула помещение через черный ход, в зале остались представители Свободы и Самопомощи.
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– Применение физической силы в отношении сотрудников секретариата Киевского городского совета и повреждение имущества и оборудования сессионного зала, которые имели место сегодня, делают невозможным проведение пленарного заседания, – сообщает пресс-служба Киевсовета.
Как сообщает Интерфакс-Украина, Киевсовет не смог прекратить инвестиционный договор с застройщиком торгово-развлекательного центра и музея на Почтовой площади в Киеве. За соответствующее решение проголосовали только 56 депутатов.
Проект предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта Музей истории Киева, проведение археологических исследований ГП Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.
Фото, видео: 44.ua