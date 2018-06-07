Перелет за 500 гривен. Что предлагают лоукосты в Украине

В мае Мининфраструктуры анонсировало запуск работы первой отечественной авиакомпании-лоукостера. Самые дешевые авиабилеты будут по Украине. Так, перелет в Одессу будет стоить от 499 гривен. Факты ICTV сравнили, куда и за сколько могут улететь украинцы.

По подсчетам ресурса lowcostavia, сейчас в Украине осуществляется 47 внутренних и внешних рейсов. Среди перевозчиков есть несколько лоукостеров. Самый большой и известный – Wizzair.

Однако рынок в этом году ждут перемены. Осенью в Украину должен зайти мировой лидер – ирландский Ryanair. Еще раньше, в июне, первые рейсы планирует запустить и первый украинский лоукостер SkyUp. Пока авиакомпания работает в режиме чартерных рейсов.

Перевозчики

Мы сравнили направления двух лидеров перевозок: Wizzair и Ryanair. Несмотря на то, что ирландская компания начнет работать на отечественном рынке осенью (первые рейсы в Берлин появятся в сентябре, по другим направлениям – в конце октября), цены на билеты указаны на этот период. Также подготовили информацию об украинском лоукосткере SkyUp.

Wizzair

Воспользоваться услугами венгерской авиакомпании в Украине можно в трех городах за более чем тремя десятками направлений.

Больше всего – 25 рейсов, осуществляется из киевского аэропорта Жуляны. 6 рейсов доступны из Львова и 3 направления – из Харькова.

Ryanair

Сначала лоукостер заявлял о 10 направлениях из Борисполя. Однако позже появилась информация о планах добавить рейсы в немецкие города. Туда перевозчик начнет летать раньше, чем по другим направлениям – с 5 сентября (остальные рейсов станет доступным с 31 октября).

Еще 5 направлений Ryanair будет осуществлять со Львова.

SkyUp

Как и ирландский аналог, украинский лоукостер только планирует принимать клиентов на регулярных рейсах. Пока работает в чартерном режиме по трем туристическим направлениям.

Самолеты курсируют в Шарм-эль-Шейх и Хургаду в Египте, а также в турецкую Анталию. Всего из Киева будут осуществлять перелеты в 11 городов Европы и стран-соседей.

С кем летать выгоднее

Цены на три популярные среди украинцев направления вулоукостеров отличаются. В октябре-ноябре улететь в Европу можно будет по следующим ценам:

Киев – Берлин: 1329 грн (Wizzair) или 1775 грн (Ryanair)

1329 грн (Wizzair) или 1775 грн (Ryanair) Киев – Варшава: 1159 грн (Wizzair) или 519грн (Ryanair)

1159 грн (Wizzair) или 519грн (Ryanair) Киев – Лондон: 1999 грн (Wizzair) или 1339 грн (Ryanair)

Кто еще

Всемирно известные лоукостеры – не единственные на украинском рынке дешевых перелетов. Еще с пол десятка компаний предлагают украинцам невысокие цены на перелеты в разные страны. Примерно столько же компаний не является лоукостерами, однако при раннем бронировании у них клиенты могут рассчитывать на значительные скидки.

Внутренние перелеты

Украинские города по воздуху иностранные лоукостеры не объединяют. Рейсы в 9 городов осуществляет компания МАУ. Стоят билеты от 784 гривен за перелет из столицы в Ивано-Франковск и до 2157 гривен за полет в Днепр.

Добраться в южную жемчужину Одессу можно за 1398 гривен. Однако вскоре долететь в город за 499 гривен пассажирам обещает лоукостер SkyUp. Первый рейс должен состояться уже в июле. Также лоукостер планирует летать в Харьков.

Особенности перельота

При выборе способа перелета стоит помнить, почему цена на авиарейсы лоукостеров такая демократичная.

Чтобы сэкономить и приобрести недорогой билет придется обойтись без бесплатного питания на борту. В то же время стоит отметить, что лоукост полеты, как правило, не длительные по времени. Следующая особенность, касающаяся сервиса – отсутствие фиксированных мест посадки. То есть сидеть пассажир будет там, где найдется свободное место.

Еще одно условие – это ограничение на провоз багажа. Купить билет на самолет скорее всего придется онлайн на сайте компании, а не в кассе аэропорта. Сам билет вернуть в случае необходимости нельзя. Так же как и изменить дату полета.

Яна Семенюк