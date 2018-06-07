Погода на выходные в Украине: с дождями придет жара (КАРТА)

В выходные, 9-10 июня, в Украину придет потепление, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 июня, дожди с грозами ожидаются на западе, севере и частично на юге страны.
В то же время жители всех регионов почувствуют потепление.
В частности, в южных областях и на Закарпатье – до +29.
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На остальной территории на 1-3 градуса меньше.
Минимальная температура – не выше +25 – в Харьковской и Сумской областях.
В Киеве дождь, ночью 14-16, а днем 25-27 градусов тепла.
На воскресенье, 10 июня, синоптики прогнозируют преимущественно сухую и солнечную погоду.
Лишь в некоторых областях в центре и на севере может немного капнуть.
Температура почти не изменится.
Максимальные +28 – на юге, на остальной территории – в среднем +26.
Только в Сумской области будет не больше 23 градусов тепла.
В столице небольшой дождь, ночью 13-15, днем 23-25 выше нуля.
Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.