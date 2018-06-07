Погода на выходные в Украине: с дождями придет жара (КАРТА)

В выходные, 9-10 июня, в Украину придет потепление, в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 июня, дожди с грозами ожидаются на западе, севере и частично на юге страны.

В то же время жители всех регионов почувствуют потепление.

В частности, в южных областях и на Закарпатье – до +29.

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На остальной территории на 1-3 градуса меньше.

Минимальная температура – не выше +25 – в Харьковской и Сумской областях.

В Киеве дождь, ночью 14-16, а днем ​​25-27 градусов тепла.

На воскресенье, 10 июня, синоптики прогнозируют преимущественно сухую и солнечную погоду.

Лишь в некоторых областях в центре и на севере может немного капнуть.

Температура почти не изменится.

Максимальные +28 – на юге, на остальной территории – в среднем +26.

Только в Сумской области будет не больше 23 градусов тепла.

В столице небольшой дождь, ночью 13-15, днем ​​23-25 ​​выше нуля.

Ранее синоптики прогнозировали жаркое и сухое лето в Украине, которое закончится не ранее второй половины сентября.