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Умерла известный режиссер Кира Муратова

Вчера умерла украинский режиссер Кира Муратова.

Кіра Муратова

Вчера умерла известный украинский режиссер и актриса Кира Муратова, сообщает Buro 24/7, ссылаясь на ее мужа Евгения Голубенко.

Также о ее смерти сообщил продюсер Юрий Минзянов.

– Ушла Кира… С ней целая эпоха… Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на Долгих проводах… Какие-то черные дни настали, – сказал Минзянов.

Известность Муратовой принесли ее первые фильмы Короткие встречи и Долгие проводы. А фильм Астенический синдром получил Гран-при Берлинского кинофестиваля в 1990 году.

Режиссер жила и работала в Одессе. Последними работами Муратовой стали Мелодия для шарманки и Вечное возвращение. Кастинг.

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К слову, 22 мая умер известный киевский археолог, ученый в области истории и археологии Киевской Руси и позднесредневековой Украины Глеб Ивакин.

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