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Порошенко пригласят на саммит НАТО – Столтенберг

Президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Интерфакс-Украина.

– Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока еще не решили, в каком формате будет проходить и, какого рода будет эта встреча, но его пригласят, потому что мы уже решили, что проведем встречу партнеров по операции Решительная поддержка, – заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО отметил, что еще не решено в каком формате будет встреча.

– Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, президент Порошенко будет приглашен, – подчеркнул генсек НАТО.

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Напомним, госсекретарь США Майк Помпео призвал главу МИД Венгрии Петера Сиятро обеспечить и поддержать взаимодействие Украины с НАТО.

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