Пожар в Чернобыле ликвидирован – какой радиационный фон

Спасатели ликвидировали пожар в лесном массиве в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Отмечается, что к тушению пожара привлекали 25 единиц техники и 138 человек. Из них от ГСЧС – 15 единиц техники и 116 пожарных.

Авиация ГСЧС с начала работ осуществила 69 сбросов воды (318 тонн). Из них самолетами АН-32П – 30 сбросов (240 тонн), а вертолетом Ми-8 – 39 сбросов (78 тонн).

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Так, в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч).

Читайте: Пожар в Чернобыле тушили несколько дней: были две ячейки площадью 1,5 га

Напомним, версия о возникновении пожара в Чернобыльской зоне в результате умышленного поджога не подтвердилась.