PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Прогноз погоды на сегодня, 7 июня (КАРТА)/

Прогноз погоды на сегодня, 7 июня (КАРТА)

Сегодня в Украине осадков не ожидается.

Сегодня в Украине без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 5-10° тепла, днем 18-23°. На Закарпатье и крайнем юге Украины ночью стоит ожидать 11-16° тепла, а днем до 22-27°.

Читайте: Дожди и похолодание: погода на неделю в Украине (КАРТА)

В Киеве сегодня без осадков.

Температура ночью 8-10°, днем воздух прогреется до 20-22° тепла.

К слову, Факты ICTV получили эксклюзивный прогноз погоды на июнь 2018 года в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка