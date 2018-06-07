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Принцип открытых дверей актуален для Украины — НАТО

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил сохранение принципа открытых дверей относительно перспектив присоединения Украины к Альянсу.

Об этом Столтенберг сообщил во время сегодняшней встречи в штаб-квартире НАТО с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает пресс-служба Минобороны.

– Принцип открытых дверей – один из основных принципов НАТО – актуален как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании штаб-квартиры Альянса я первым министром из стран-партнеров принимаю главу оборонного ведомства Украины Степана Полторака, – сказал генсек Альянса.

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– Мы будем оставаться преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, и будем осуждать агрессию РФ против Украины. Мы хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись, и не гибли украинские военные, – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео призвал главу МИД Венгрии Петера Сиятро обеспечить и поддержать взаимодействие Украины с НАТО.

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