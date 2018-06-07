Рада поддержала создание Антикоррупционного суда в Украине

Депутаты Верховной Рады проголосовали за президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

Документ во втором чтении поддержали 315 народных депутатов, против – 25.

Таким образом Украина выполнила требование со стороны западных партнеров и МВФ для получения следующих траншей кредитов и финансовой помощи.

В то же время перед голосованием в парламенте президент Петр Порошенко заявил, что Антикоррупционный суд нужен прежде всего самой Украине.

Согласно документу, Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, в которых предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января – это 881 тыс. грн).

Напомним, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде 1 марта.

Читайте: Закон про Антикоррупционный суд: зарплаты судей $7000 и самый спорный вопрос

К слову, Факты ICTV выяснили, какие изменения принесет принятие закона о создании Антикоррупционного суда.

Відео: Петро Порошенко