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Рада поддержала создание Антикоррупционного суда в Украине

Депутаты Верховной Рады проголосовали за президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

Документ во втором чтении поддержали  315 народных депутатов, против – 25.

Таким образом Украина выполнила требование со стороны западных партнеров и МВФ для получения следующих траншей кредитов и финансовой помощи.

В то же время перед голосованием в парламенте президент Петр Порошенко заявил, что Антикоррупционный суд нужен прежде всего самой Украине.

 

Согласно документу, Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, в которых предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января – это 881 тыс. грн).

Напомним, в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде 1 марта.

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К слову, Факты ICTV выяснили, какие изменения принесет принятие закона о создании Антикоррупционного суда.

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