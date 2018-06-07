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Рада уволила Данилюка

Верховная Рада поддержала представление об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

По проголосовало 254 народных депутатов.

И. о. министра финансов будет первый заместитель Данилюка Оксана Маркарова.

Напомним, 6 июня премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Читайте: ЕС может ввести санкции против Украины – Данилюк

Кстати, украинские облигации, номинированные в долларах, подешевели на Лондонской фондовой бирже после сообщений об увольнении Александра Данилюка.

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