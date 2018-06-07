Россия может ударить по любой точке Украины – Турчинов

Россия в течение последних двух лет расстроила мощную военную инфраструктуру вдоль границ с Украиной, стянула войска и четыре ракетные бригады.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве, пишет УНИАН.

– К большому сожалению, на протяжении последних двух лет построена мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы, и российское военно-политическое руководство оперирует против Украины не батальонами, не бригадами, не дивизиями, а армиями, – сказал он.

– Основная ударная сила на востоке – 8-я армия южного военного округа ВС РФ. Но они считают, что этого недостаточно и в резерве этой армии находятся 49-и 58-я армии южного военного округа ВС РФ, – отметил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, на юге над Украиной “нависает” 20-я армия Западного военного округа ВС РФ и в резерве они имеют 1-ю танковую армию.

– Для нас очень опасно, что все эти подразделения обеспечивают две – 6-а и 4-я армии военно-воздушных сил РФ, – отметил Турчинов.

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– Вдоль наших границ расположены четыре ракетные бригады, имеющие на своем вооружении мощные, современные ракетные комплексы Искандер С-400, расположенные в Крыму и могут уничтожать воздушные силы практически по всей территории нашей страны. Ракетные бригады могут наносить удары по любой точке, расположенной в нашей стране, – уточнил секретарь СНБО.

К слову, в Минобороны назвали слабые места российской группировки на границе с Украиной.