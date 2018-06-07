Мировой опыт. Как работает Антикоррупционный суд в других странах

Полгода голосований, почти две тысячи поправок, переговоры с международными партнерами и фракциями. Верховная Рада с трудностями и дискуссиями приняла закон о Антикоррупционный суд.

Поможет ли это преодолеть украинскую коррупцию и как практика работы подобных судов повлияла на государства, где они уже есть, узнавали Факты ICTV.

Голосовали за проект закона депутаты несколько раз. Первое чтение приняли в марте. Затем были многочисленные поправки и дискуссии о роли международных экспертов в выборе судей. Главный вопрос – кто должен получить решающую роль при отборе судей.

Роль международных экспертов

Венецианская комиссия настаивала на доминирующей роли международного совета экспертов. Однако профильный комитет ВР по вопросам правосудия не пришел к согласию в этом вопросе до самого дня голосования закона.

Перед голосованием Председатель комитета по правовой политике ВР Руслан Князевич зачитал вывод, к которому пришел комитет. Так, определять, подходит ли кандидат на роль судьи Антикоррупционного суда, должна комиссия, в которую входят те же международные эксперты и Высшая квалификационная комиссия судей.

Кандидатов будут утверждать в случае, если они наберут большинство голосов от конкурсной комиссии. Но при условии, если количество голосов ЗА от международных участников комиссии будет больше половины от общего количества иностранных экспертов. В составе комиссии их должно быть не менее трех человек.

Лакмусовая бумажка

Самопомощь и Батькивщина заявляли о позитивном голосовании за закон только в случае его соответствия требованиям ВК. О поддержке президентского проекта заявили БПП, Народный фронт и Воля народа. Опоблок, как и раньше, голоса давать отказывается в принципе.

Президент Петр Порошенко и председатель фракции БПП Артур Герасимов в это время говорят, что голосование – это лакмусовая бумажка, показывающая, кто в Раде против коррупции, а кто занимается популизмом.

И вот спустя более полугода после появления президентского законопроекта в Раде, парламентарии дают 315 голосов, которые гарантируют создание Антикоррупционного суда в Украине. Но станет ли это панацеей от самой большой беды украинского общества – коррупции, можно попытаться спрогнозировать на примере мирового опыта.

Где есть Антикоррупционные суды

Антикоррупционные суды есть в двух десятках стран

Логично, что антикоррупционные органы существуют там, где нужны. Большинство государств из списка – высоко коррумпированные страны азиатского и африканского регионов. Это Филиппинские острова, Пакистан, Кения, Уганда, Палестина и еще ряд стран с высоким уровнем преступности. Среди европейских представителей в списке – только Словакия, Хорватия и Болгария.

Суды создают по нескольким моделям:

Первой инстанции (приоритет по коррупционным делам, апелляция в Верховном суде)

Единоличные судьи (работают в общих судах, однако специализируются на делах о коррупции)

Суды смешанного типа (могут быть одновременно судами первой инстанции при рассмотрении наиболее важных дел о коррупции, апелляционными для остальных дел, рассматриваемых в местных органах)

Универсальные параллельные суды (выполняют функции судов первой инстанции и апелляционных органов)

В Украине планируется внедрить первую модель (суд первой инстанции). Сейчас она действует в 8 странах.

Эффект работы судов

По показателю индекса восприятия коррупции в каждой стране результат деятельности судов разный. В европейском регионе, где изначально уровень коррумпированности был невысоким, изменения оказались пропорциональными.

Так, в Словакии, где суд действует 9 лет, уровень восприятия коррупции уменьшился всего на два пункта – с 56 баллов до 54. Немного лучше результаты демонстрирует Хорватия – минус семь баллов (с 62 до 55). А Болгария в рейтинге вовсе не сдвинулась. Там суд существует 5 лет.

В ряде африканских стран создание антикоррупционных органов положительных результатов не принесло. Камерун, например, с 2011 года, когда был создан суд, снизил позиции в индексе восприятия коррупции на 11 пунктов (с 134 до 145 баллов). Это при том, что страна во время создания суда находилась в хвосте рейтинга. То же можно сказать и про Бурунди и Уганду (почти по тридцать дополнительных коррупционных баллов).

Единственный пока впечатляющий положительный пример показывает Сенегал, где за восемь лет страна потеряла 30 позиций и поднялась с 94-го на 64-е место в индексе. Там, кстати, суд действует по модели первой инстанции.

Исчезнет ли коррупция

Поэтому говорить, что работа антикоррупционной судебной системы может искоренить коррупцию, нельзя. В конце концов, в странах с низким уровнем коррупции таких судов вообще нет. Это говорит, что наличие профильных судов – не признак отсутствия коррупции. На ее наличие и уровень скорее влияет экономический уровень развития страны.

В то же время для стран вроде Украины, где коррупция стала национальным признаком и существует во всех социальных институтах – от образования и медицины до правоохранительной системы, создание Антикоррупционного суда – не только правовой вопрос.

Суд, по примеру стран с высоким уровнем коррупции, в таком случае – пример демонстрации изменения системы судебного звена.

Экспертное мнение

Создание этого суда – требование международного сообщества, убежденного в том, что мы имеем проблемы с правосудием. Поэтому приговоры Антикоррупционного суда могут стать превентивной мерой для потенциальных взяточников, считает Татьяна Ющенко, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной системы Украинского института будущего.

Подобный суд, как правило, создавался в странах третьего мира. Развитым государствам не нужен Антикоррупционный суд, потому что в них каждый суд такой по сути. В странах же третьего мира эти суды в виде отдельных палат или судей возникали или из-за давления внешней сообщества, или из-за внутренних причин.

Назвать хотя бы одну страну, где создание судов имело совершенно успешную историю, нельзя. До поры до времени их деятельность производила определенный общественный эффект. Но значительно улучшить свое место в мировом рейтинге не удалось никому. Однако говорить о неэффективности антикоррупционных судов все равно нельзя.

Антикоррупционный суд может быть успешным в одном случае – если к нему будет адекватное отношение общества, – рассказала Татьяна Ющенко.

Напоминает эксперт и о том, что идея создания суда возникла еще до старта судебной реформы. И сейчас, спустя 2 года после того как стартовала реформа, уже есть изменения. Среди положительных эксперт программы реформирования считает сдержанный оптимизм в вопросе роста доверия к ныне действующей системы.

Суд – не панацея

Однако, по мнению эксперта, надо развеивать навязанное политиками мнение о том, что новый суд искоренит коррупцию. Это комплексная работа многих органов во всех общественных сферах. И суд в этом вопросе может дать следующие результаты:

превентивный эффект

воспитать нетолерантное отношение к коррупции в украинском обществе

Однако достичь этого можно лишь в долгосрочной перспективе. И только при условии, что новый суд вызовет доверие у общества. И здесь эксперт судебной сферы видит прямую зависимость от приговоров суда. Несмотря на большие надежды, которые уже сейчас возлагают украинцы на еще не созданную структуру, любое оправдание обвиняемых может навсегда уничтожить доверие к ней общества.

Когда ждать результатов

По осторожным прогнозам экспертов, первые решения нового суда в Украине можно ожидать в следующем году. По меньшей мере полгода, а максимум год уйдет на создание суда – говорит политолог Владимир Фесенко.

Решение, по мнению эксперта, суд будет принимать в новых делах. Приговоры по резонансным искам, вроде дела Насирова, будут осуществляться в тех же инстанциях, где начались разбирательства. Учитывая, что вынесение решений в уже существующих коррупционных делах затягивается, Владимир Фесенко довольно осторожно прогнозирует, когда можно ожидать первых результатов работы Антикоррупционного суда:

Хорошо, если увидим решение до конца 2019 года. Дело не в том, что будет кто-то затягивать. Но такое тоже возможно. Если специально будут затягиваться, то увидим решение не раньше 2020 года, – сообщил политолог.

Инициаторами задержек в принятии решений могут быть не судьи, а адвокаты возможных коррупционеров. Еще одна возможная причина задержек решений – процессуальная часть.

Яна Семенюк