Это победа! Порошенко об антикоррупционном суд

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с принятием законопроекта об Антикоррупционном суде.

– Это победа! Победа Украины, победа украинского народа, моя победа как президента, победа украинского парламента во главе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, победа украинского правительства во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Это победа каждого народного депутата, который проголосовал за президентский законопроект и дал зеленый свет антикоррупционному суде в Украине. Мои поздравления вам, – произнес президент с трибуны Верховной Рады.

Петр Порошенко подчеркнул, что ни в одной стране мира не существует столь решительных законодательных актов.

– Кто-то меня критиковал, когда я обратился с просьбой завершить процедуру создания уже в 2018 году, это не обещание, это наше общее дело. Я хочу обратиться к правительству и Министерству финансов об открытии финансирования для создания антикоррупционного суда, – добавил президент.

Также он обратился к международным организациям, которые уже сейчас должны предложить Высшей квалификационной комиссии судей соответствующих кандидатов в Международный совет экспертов, которыйбудет играть центральную роль в формировании суда.

Напомним, депутаты Верховной Рады проголосовали за президентский законопроект об Антикоррупционном суде.