PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Это победа! Порошенко об антикоррупционном суд/

Это победа! Порошенко об антикоррупционном суд

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с принятием законопроекта об Антикоррупционном суде.

– Это победа! Победа Украины, победа украинского народа, моя победа как президента, победа украинского парламента во главе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, победа украинского правительства во главе с премьером Владимиром Гройсманом. Это победа каждого народного депутата, который проголосовал за президентский законопроект и дал зеленый свет антикоррупционному суде в Украине. Мои поздравления вам, – произнес президент с трибуны Верховной Рады.

Петр Порошенко подчеркнул, что ни в одной стране мира не существует столь решительных законодательных актов.

Читайте: Это победа! Порошенко об антикоррупционном суд

– Кто-то меня критиковал, когда я обратился с просьбой завершить процедуру создания уже в 2018 году, это не обещание, это наше общее дело. Я хочу обратиться к правительству и Министерству финансов об открытии финансирования для создания антикоррупционного суда, – добавил президент.

Также он обратился к международным организациям, которые уже сейчас должны предложить Высшей квалификационной комиссии судей соответствующих кандидатов в Международный совет экспертов, которыйбудет играть центральную роль в формировании суда.

Напомним, депутаты Верховной Рады проголосовали за президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка