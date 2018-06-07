Турчинов раскрыл новую тактику России на Донбассе

Генштаб вооруженных сил Российской Федерации изменил тактику ведения войны на Донбассе.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на открытии IX Национального экспертного форума в Киеве, передает УНН.

– Изменилась тактика войны на Донбассе, которая реализуется генеральным штабом Российской Федерации. И два корпуса, которые являются составными 8-й армии, они фактически выполняют сегодня функцию, аналогичную которой выполняли штрафбаты во время Второй мировой войны. То есть их задача, даже ценой собственной жизни, задержать продвижение наших войск до подхода основных сил, – подчеркнул он.

По его словам, в течение последних двух лет РФ построила очень мощную военную инфраструктуру вдоль границы Украины.

– Российское военно-политическое руководство оперирует против Украины не батальонами, не бригадами, не дивизиями, а армиями. Так основной ударной силой на востоке является 8-я армия Южного военного округа ВС РФ. Но они считают, что этого не достаточно и в резерве этой армии находится 49-я и 58-я армия того же Южного военного округа, – уточнил Турчинов.

Кроме того, рассказал секретарь СНБО, на юге находится 20-я армия Западного военного округа, в резерве у них 1-я танковая армия, а в оккупированном Крыму создан 22-й армейский корпус, а также подразделения ЧФ РФ.

Читайте: Это война! Президент Эстонии о ситуации на Донбассе

Ранее Турчинов заявил, что Путин не собирается прекращать войну на Донбассе.