В Госдепе США назвали Украину страной Запада

В Госдепе США заявили, что Украина и Грузия являются частью Запада.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл заявил, что Украина и Грузия являются частью Запада, сообщает Голос Америки.

– Мы должны воспринимать Запад, как сообщество демократических стран, которые объединены историей, культурой и общими жертвами. Некоторые его члены это старые демократии, а некоторые – нет. Некоторые члены ЕС, или НАТО, а другие – нет. Некоторые слабые, а некоторые сильные. Некоторые географически защищены, другие – имеют уязвимую позицию. Украина и Грузия являются членами Запада и исторически, и из-за выбора их народов. Великобритания останется в сердце Запада и после Брекзита. Суть в том, что необходим объединительный принцип, а не только институты. Институты это средство, а не цель, – сказал Митчелл.

Он добавил, что США будут усиливать санкции против России в ответ на ее агрессию пока Москва не выберет другой путь.

Читайте: Бойкот ЧМ-2018: в Конгрессе США представили жесткую резолюцию



К слову, США настаивают на том, чтобы в Европе было больше батальонов, кораблей и самолетов НАТО.