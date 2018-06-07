И.о. министра финансов Оксана Маркарова. Топ-5 фактов о политике

Кабинет министров Украины назначил Оксану Маркарову исполняющей обязанности министра финансов. Факты ICTV собрали 5 фактов о ней.

Образование

Оксана Маркарова закончила Киевско-Могилевскую академию, имеет степень бакалавра по специальности Химик. Начала работать на втором курсе академии. Первым местом работы была Международная фундакция избирательных систем. Именно тогда Оксана Маркарова заинтересовалась финансами.

Первые шаги в финансовой сфере

Она начала работать в финансовом секторе с 1998 года. Она 12 лет возглавляла инвестиционную группу ІТТ. После прихода Оксаны Маркаровой в компанию ІТТ, она успешно реорганизовала ее в группу компаний, диверсифицировав портфель услуг ІТТ и увеличив долю компании на рынке Украины.

Справка. Инвестиционная группа ITT специализируется на торговле ценными бумагами, инвестбанкинге, прямом инвестировании, инвестконсалтинге, юридических услугах, управлении активами, фондами, доверительном управлении активами, недвижимости и девелопменте, услугах хранителя.

Политика

В марте 2015 г. Оксана Маркарова была назначена на должность заместителя министра финансов в Украине. Один из ее проектов это единый портал публичных финансов Украины, он был создан для удобства граждан Украины. Там можно найти необходимую финансовую информацию о статистике по показаниям, информацию о бюджете и использовании публичных средств.

Личная жизнь

Что касается личной жизни Оксаны Маркаровой, то она замужем за предпринимателем и банкиром Данилом Волынцевым. Они воспитывают троих детей – двух девочек и одного мальчика.

Хобби



Ее хобби чтение и дайвинг. Также Маркарова дважды входила в рейтинг Фокуса 100 самых влиятельных женщин Украины (за 2016 и 2017 года).

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Напомним, что сегодня Верховная Рада поддержала представление об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.