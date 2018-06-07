В Украине появился новый закон о дипслужбе

Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный главой государства законопроект №7322 О дипломатической службе с предложениями президента Петра Порошенко.

В целом за законопроект с учетом предложений Порошенко проголосовало 226 народных депутатов во время пленарного заседания парламента 7 июня.

Ранее Порошенко наложил вето на принятый ВР закон О дипломатической службе, в частности, из-за норм об обязательных консультациях Министерства иностранных дел Украины в парламентском комитете по иностранным делам перед назначением послов Украины.

В новой редакции закона о дипслужбе нардепы предусмотрели, что МИД обязательно будет проводить консультации в профильном комитете ВР перед внесением президенту представления относительно назначения посла или главы миссии при международной организации.

По мнению президента, данное положение необходимо исключить из закона, поскольку оно не соответствует Конституции Украины, не согласовывается с законом о комитетах ВР и не учитывает правовые позиции Конституционного суда Украины.

Также, Порошенко не соглашался с предоставлением Кабмину полномочий по определению статуса, задач и функций специальных миссий, которые определены как временные, представляющие Украину и направляются в другое государство.

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Как сообщалось, 20 ноября Порошенко внес законопроект о дипломатической службе в Верховную Раду для внеочередного рассмотрения. ВР поддержала соответствующий законопроект №7322 в первом чтении 7 декабря 2017 года, а во втором и в целом – 5 апреля 2018 года.