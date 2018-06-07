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Валят лес и кидаются камнями: ромы заселили Голосеевский парк

В киевском парке Голосеевский ромы захватили часть  лесного квартала. Тут они обустроили кустарные помещения, землянки, печи, а территория вокруг засоряется продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами.

Об этом сообщил сотрудник национального парка Голосеевский Александр Соколенко в Facebook.

– Ромы захватывают НПП Голосеевский. 122 квартал Киевского лесничества. Посторонние лица фактически захватили часть лесного квартала. В лесу обустроены кустарные помещения, землянки, печи. Уничтожен почвенный и растительный покров, территория вокруг засорена продуктами жизнедеятельности и бытовыми отходами. Работников лесопарка на захваченную территорию ромы не допускают, при этом самовольно валят лес, преимущественно дубы, и используют их как дрова для обогрева и приготовления пищи, – написал Александр Соколенко.

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По словам Соколенко, полиция игнорирует обращения администрации НПП Голосеевский и КП Святошинское ЛПХ. Официальные обращения в полицию остаются без результата.

– 6 июня во время проверки 122 квартала ромы напали на сотрудников службы государственной охраны природно-заповедного фонда (ПЗФ) и активистов, которые попытались попасть на самозанятую территорию, забросали их камнями, кирпичами и другими предметами. На вызов по линии 102, который был продублирован дважды, поддержки предоставлено не было. Более того, полиция даже не позвонила по факту вызова, – рассказал Соколенко.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Тернополе неизвестные с битами напали на лагерь ромов по улице Микулинецкой. Задержаны 12 человек.

Фото: Oleksandr Sokolenko.

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