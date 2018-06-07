Ответ Турчинова на угрозы Путина по Донбасса

Независимо от угроз президента России Владимира Путина, украинское государство будет существовать и дальше.

Об этом заявил Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя высказывание президента РФ во время Прямой линии, пишет УНИАН.

Турчинов отметил, что к Путину позвонил из оккупированного Донбасса перепуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок (речь идет о Захаре Прилепине. – Ред.), и выразил опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время ЧМ, на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей.

– Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать только в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания.

Кроме того, Турчинов добавил, что российская “государственность” лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней.

– Независимо от стонов испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов, – подытожил Турчинов.

Напомним, ранее Турчинов рассказал о планах Кремля в Украине.