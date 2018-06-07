Винницкого студента освободили из плена боевиков “ЛНР”

Сотрудники СБУ вернули домой студента винницкого вуза, которого незаконно удерживали боевики террористической организации “ЛНР”.

Уроженец Луганщины в 2017 году вместе с родителями уехал в временно неподконтрольный украинской власти Луганск для решения имущественных вопросов. Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения, – рассказали в пресс-службе СБУ.

Юношей задержали участники незаконных вооруженных формирований и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения. При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого “МГБ ЛНР”, которые применяли к ним меры психологического и физического давления.

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В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу.

По материалам Управления СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который исчез на Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков.