Владимир Василенко – аудитор НАБУ. Топ-5 фактов, которые необходимо знать

81-летний правозащитник Владимир Василенко избран на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) от парламента.

Владимир Андреевич Василенко – доктор юридических наук, професор, заслуженный юрист Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины.

Окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко в 1959 году и аспирантуру по специальности Международное право в 1964 году.

В 1992 году был послом в странах Бенилюкс, а также представителем Украины при Европейском Союзе и НАТО.

С 1998 по 2002 годы работал послом в Великобритании и по совместительству в Ирландии.

В 2001 году избран Генеральной ассамблеей ООН в Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, где был судьей до января 2005 года.

С 2006 по 2010 Владимир Андреевич работал представителем Украины в Совете ООН по правам человека.

С сентября 2010 года – профессор кафедры международного права Национального университета Киево-Могилянская Академия.

Напомним, Верховная Рада Украины утвердила в должности аудитора НАБУ Владимира Василенко. Его кандидатуру поддержали 289 депутатов. Поэтому, в аудиторской комиссии НАБУ уже два из троих необходимых членов. Еще одного кандидата должен предложить президент.