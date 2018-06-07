Как выглядит модернизированный штурмовик Су-25М1К для ВСУ

В сети появилось фото отремонтированного и частично модернизированного реактивного штурмовика Су-25М1К.

Штурмовик Су-25М1К оборудован новыми средствами защиты, а именно – Адрос КУВ 26-50, сообщает Military Aviation.

У ВВС Украины есть почти три десятка штурмовиков Су-25 различных модификаций. Самая современная — Су-25М1К, принятая на вооружение в 2015 году.

В результате модернизации у нее выросла точность навигации при полетах на маршрутах на любых высотах, а также точность бомбометания и стрельб по наземным целям.

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Ранее над пляжем в Кирилловке заметили СУ-25, который летел очень низко. В пресс-службе ВСУ рассказали, что это были учения, где летчики учились противодействовать противнику на предельно низкой высоте.

Ранее в Украине успешно испытали усовершенствованный боевой модуль Дуплет, предназначенный для модернизации бронетехники.

Фото: Military Aviation