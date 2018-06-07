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ВНО 2018: правильные ответы по истории Украины/
ВНО 2018: правильные ответы по истории Украины
На сайте Украинского центра оценивания качества образования появились ответы к тесту ВНО по истории Украины.
На сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали ответы на тест ВНО по истории Украины.
Теперь абитуриенты могут высчитать приблизительный балл, который они получат за тест.
Результаты тестирования появятся на личных страницах участников до 21 июня.
Читайте: ВНО 2018: правильные ответы по математике
К слову, ответы на тест ВНО 2018 по английскому языку опубликовали 1 июня.
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