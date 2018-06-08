Боевики стреляют из запрещенных минометов и артиллерии, четверо раненых

За минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений прекращения огня противником. Боевики 10 раз применяли запрещенные Минскими договоренностям 120 и 82-мм минометы, а также дважды 122-мм артиллерию. Четверо воинов получили ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, интенсивность боевых действий, которые продолжались по всей линии соприкосновения, увеличилось, сообщает штаб ООС.

На Луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник четыре раза использовал минометы и танк.

На Горловском направлении бои не прекращаются возле поселка Зайцево.

На Донецком направлении – в районе населенного пункта Каменка.

Имеет признаки обострения ситуация на Мариупольском направлении – в районах поселков Водяное и Лебединское, где враг выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов в течение суток.

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Вчера утром боевики совершили теракт в населенном пункте Голубовское на Луганщине. Контрбатарейные радары и другие средствами объективного контроля зафиксировали, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлен 82-мм минометом из северной окраины населенного пункта Донецкий.

За прошедшие сутки в боях ранения получили четверо наших воинов, их эвакуировали в госпиталь.

Противнику нанесены потери: один оккупанта уничтожен и двое ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

К слову, из-за обстрелов боевиков вечером 6 июня была обесточена Донецкая фильтровальная станция.