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Будете нести ответственность! Турция напомнила, что Крым – это Украина

Турция всегда выступала в поддержку территориальной целостности Украины и продолжает считать ситуацию с Крымом аннексией.

Павло Клімкін і Мевлют Чавушоглу

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам, пишет Yeni Safak.

– Турция не признает и не признает аннексию Крыма. Мы видим, что западные страны начали забывать о Крыме.

Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность, – заявил он.

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Глава МИД Турции подтвердил, что Анкара будет продолжать оказывать помощь Киеву и “никогда не забудет, что Крым является частью Украины”.

К слову, вместе с Чавушоглу на мероприятии присутствовал глава МИД Украины Павел Климкин. Он прибыл в Турцию с рабочим визитом, приуроченным к 74-й годовщине депортации крымских татар.

Мы уже писали о том, что после 2014 года оккупанты переселили в Крым от 850 тыс. до миллиона россиян.

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