Почему Путин до сих пор не убрал Захарченко

Россия больше не намерена тратить на Донбасс огромные средства, поэтому стремится сократить коррупционные издержки, связанные с главарями “ЛДНР”.

Такое мнение в интервью Апострофу высказал нардеп и координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук, комментируя слухи о смене Александра Захарченко.

– Эти слухи шли практически с 2015 года, в среде “административного руководства” проходила информация о том, что приезжали представители администрации президента РФ, и в сентябре прошлого года в Донецке было проведено совещание, на котором без тыканья пальцами четко дали понять, что скоро будут кадровые пертурбации на уровне высшего руководства. Чуть больше чем через месяц после того, как мы дали эту информацию, произошли снятие и замена Плотницкого. Сейчас идет речь о том, чтобы сменить руководство “ДНР”, то есть господина Захарченко, – отметил он.

По его мнению, это связано с тем, что “для России Донбасс становится тем самым чемоданом без ручки, которым стал Крым”.

– Путин не готов и не собирается уходить с Донбасса, но, с другой стороны, тратить те ресурсы, которые Россия тратила на содержание ОРДЛО в 2015-2016 годах, для Кремля представляется бесполезным. Они уже прекрасно понимают: основная часть этих средств, начиная с финансовых и заканчивая материально-техническим снабжением, просто разворовывается. Причем происходит это на всех уровнях, начиная с высшего, – подчеркнул эксперт.

При этом Плотницкого, по его словам, удалось снять сравнительно легко, потому что он “прожженный вор”, а у Захарченко иная ситуация.

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– Помимо того, что он – вор, он работает на имидж какого-то там “мощного руководителя”, поэтому заменить его несколько более проблематично. Но тем не менее для России сейчас очень важен вопрос эффективного использования тех средств, которые вливаются в оккупированную часть Донбасса, – подытожил нардеп.

Напомним, в ноябре 2017 года СМИ сообщили, что Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. А в январе появилась информация, что Плотницкого арестовали в России.