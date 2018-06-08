ГПУ возбудила дело против нардепа Мураева

Генпрокуратура открыла производство в отношении народного депутата Евгения Мураева по двум статьям – государственная измена и заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

– Генеральной прокуратурой 08.06.2018 в ЕРДР внесено сообщение о совершении народным депутатом Е. Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины, – написала она.

По ее словам, основанием для регистрации производства “стало провозглашение с трибуны парламента нардепом Сергеем Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева”.

– Мураев накануне в интервью 112 каналу предоставил правовую оценку осужденному судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лицо, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставило под сомнение целесообразность возможного обмена А. Сенцова на лиц, обвиняемых и осужденных украинскими судами за терроризм и сепаратизм, – отметила Сарган.

Читайте: Кольченко прекратил голодовку и попросил прощения у Сенцова (ПИСЬМО)

К слову, вчера во время Прямой линии Путин заявил, что пока не думал о возможности обмена украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото: Евгений Мураев