PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Инфляция в Украине: на что выросли цены и что подешевело/

Инфляция в Украине: на что выросли цены и что подешевело

В мае по сравнению с апрелем потребительские цены в Украине не изменились, однако с начала года выросли на 4,4%.

Об этом сообщает Госслужба статистики.

– На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего (на 9,5% и 7,3%) подешевели яйца и гречневые крупы. На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, – говорится в отчете.

Читайте: Цены на продукты в 2018 году – что подорожает и когда

По данным статистики, табачные изделия подорожали на 2,4%, алкогольные напитки – на 1,0%.

К слову, читайте также о том, что изменилось в Украине с 1 мая 2018 года.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка