Инфляция в Украине: на что выросли цены и что подешевело

В мае по сравнению с апрелем потребительские цены в Украине не изменились, однако с начала года выросли на 4,4%.

Об этом сообщает Госслужба статистики.

– На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего (на 9,5% и 7,3%) подешевели яйца и гречневые крупы. На 2,9-0,5% снизились цены на овощи, молоко и молочные продукты, сахар, сало, фрукты, рис, подсолнечное масло. В то же время на 0,8-0,5% подорожали рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, хлеб, – говорится в отчете.

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По данным статистики, табачные изделия подорожали на 2,4%, алкогольные напитки – на 1,0%.

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